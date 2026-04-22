IN EVIDENZA

Fedriga “A Washington per i 50 anni del terremoto in Friuli Venezia Giulia”

Di

Apr 22, 2026


WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Come Friuli Venezia Giulia continuiamo a mantenere un rapporto costante con gli Stati Uniti, lo riteniamo strategico. In questi anni si sono aperte diverse opportunità di investimenti reciproci e dobbiamo rafforzare sempre di più questa alleanza, che parte dalle diplomazie nazionali ma può essere consolidata anche dai territori. Quest’anno ricorrono i cinquant’anni del terremoto e abbiamo voluto portare questo spettacolo a Washington come segno di omaggio, ringraziamento e memoria. Domani sarò al Congresso e incontrerò rappresentanti democratici e repubblicani, dopo un confronto già avvenuto oggi al Dipartimento di Stato sulle linee strategiche di sviluppo della Regione, in cui il porto di Trieste e la logistica possono avere un ruolo centrale”. Lo ha detto il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, a margine di “Orcolat ’76”, lo spettacolo teatrale andato in scena presso l’Ambasciata d’Italia a Washington DC. Un’opera intensa, capace di rievocare con rigore documentale e forte impatto emotivo il terremoto che colpì il Friuli Venezia Giulia nel 1976.

xp6/tvi/mca2

Di

Articoli correlati

Attualità Alessandrina Economia IN EVIDENZA

Lavoro: Ecogest ricerca 50 collaboratori in tutta Italia

Apr 22, 2026 Raimondo Bovone
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Mercoledì 22 aprile: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Apr 21, 2026 Raimondo Bovone
IN EVIDENZA

Honorati Bianchi (Cdp) a Berlino “Nuovi strumenti per spingere l’export”

Apr 21, 2026

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Fedriga “A Washington per i 50 anni del terremoto in Friuli Venezia Giulia”

Apr 22, 2026
Attualità Alessandrina Economia IN EVIDENZA

Lavoro: Ecogest ricerca 50 collaboratori in tutta Italia

Apr 22, 2026 Raimondo Bovone
TOP NEWS

Meloni “Solerte propagandista di regime non può impartire lezioni”

Apr 22, 2026
TOP NEWS

Trump estende cessate il fuoco fino a presentazione proposta Iran

Apr 22, 2026