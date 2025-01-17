IN EVIDENZA

FederlegnoArredo, Feltrin “Da 80 anni impegno per il Made in Italy”

Di

Set 17, 2025


ROMA (ITALPRESS) – In questa giornata “ci viene riconosciuta la nostra storicità e la nostra partecipazione alla creazione del benessere dell’Italia, perché da ottant’anni la nostra filiera si è impegnata per creare il Made in Italy dei mobili italiani. È un riconoscimento che ci appaga e che ci dà coraggio per affrontare il futuro”. Così il presidente di FederlegnoArredo, Claudio Feltrin, in occasione della presentazione del francobollo e della mostra dedicata a FederlegnoArredo al Mimit.
Di

