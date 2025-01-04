IN EVIDENZA

Fede, la figlia Sveva “Questa è stata l’ultima diretta di Emilio”

Set 4, 2025


MILANO (ITALPRESS) – “Papà vi avrebbe salutato e ringraziato e io faccio come lui, abbiamo ricevuto tanti bellissimi messaggi tutti i giornalisti e tutti i suoi colleghi sono stati accanto a noi. Non possiamo fare altre che ringraziare: papà sarà sicuramente molto contento di tutti questi tributi di stima e affetto. Qualcuno dei nostri amici ha detto [che questa è, ndr] l’ultima diretta di Emilio e questo mi sembra un bellissimo modo di salutarlo”. Così Sveva, figlia di Emilio Fede, ringraziando i giornalisti venuti in occasione dell’esequie del padre scomparso due giorni fa.

