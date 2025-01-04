IN EVIDENZA

Fede, Brachino “Emilio è stato il nostro maestro”

Di

Set 4, 2025


MILANO (ITALPRESS) – Emilio Fede “è stato il nostro maestro. Ci ha insegnato la TV. A me ha insegnato cosa è un anchorman. Abbiamo aperto la stagione dei telegiornali. Senza Fede, Mentana sarebbe arrivato 10 anni dopo perché ha creato la cultura, la struttura produttiva e il meccanismo di un telegiornale. Per me è stato un maestro e un amico”. Così Claudio Brachino ha ricordato la figura di Emilio Fede, scomparso due giorni fa l’età di 94 anni, A margine dei funerali tenutisi a Segrate nel milanese.

xh7/tvi/mca2

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

D’Ascola nuovo presidente Cassazione, congratulazioni Mattarella

Set 4, 2025
IN EVIDENZA

Studio Pwc-Jti-Arel, divario tra percezione sostenibilità e realtà

Set 4, 2025
IN EVIDENZA

Fede, Brosio “Da Mediaset silenzio assordante”

Set 4, 2025

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

D’Ascola nuovo presidente Cassazione, congratulazioni Mattarella

Set 4, 2025
TOP NEWS

Studio Pwc-Jti-Arel su sostenibilità, divario tra percezione e realtà

Set 4, 2025
TOP NEWS

Cdm approva la riforma sulla responsabilità del personale sanitario

Set 4, 2025
IN EVIDENZA

Studio Pwc-Jti-Arel, divario tra percezione sostenibilità e realtà

Set 4, 2025