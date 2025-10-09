IN EVIDENZA

Farmaco salvavita per neonato, Anelli “Successo del SSN”

Di

Ott 9, 2025


ROMA (ITALPRESS) – “Curare un bambino con un farmaco che costa oltre un milione di euro sembra inverosimile. Eppure succede nel nostro Paese, e questo grazie al nostro Servizio Sanitario Nazionale che riesce a garantire farmaci altamente costosi grazie al meccanismo della solidarietà che mette in atto”. Così il presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, Filippo Anelli, in merito al caso del neonato di 40 giorni originario di Matera curato a Bari con un farmaco contro la SMA.

sat/gtr

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Tg Lavoro & Welfare – 9/10/2025

Ott 9, 2025
IN EVIDENZA

La Guardia Costiera soccorre 64 migranti sull’isola di Lampione

Ott 9, 2025
IN EVIDENZA

Inaugurazione traghetto Ro-Pax, Aricò “Prima nave Made in Sicily”

Ott 9, 2025

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Farmaco salvavita per neonato, Anelli “Successo del SSN”

Ott 9, 2025
IN EVIDENZA

Tg Lavoro & Welfare – 9/10/2025

Ott 9, 2025
IN EVIDENZA

La Guardia Costiera soccorre 64 migranti sull’isola di Lampione

Ott 9, 2025
IN EVIDENZA

Inaugurazione traghetto Ro-Pax, Aricò “Prima nave Made in Sicily”

Ott 9, 2025