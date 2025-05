Farmacie, Leopardi “Più coordinamento Regioni per servizi omogenei”

ROMA (ITALPRESS) – “Un maggior coordinamento fra le Regioni in modo che ci sia uniformità e che i cittadini ricevano gli stessi servizi in tutta Italia”. E’ quello che auspica Eugenio Leopardi, presidente dell’Unione tecnica italiana farmacisti (Utifar), in un’intervista all’Italpress. L’attività di prossimità per il cittadino diventa sempre più importante anche grazie alle sempre maggiori competenze che fanno del farmacista “una porta aperta del Servizio sanitario nazionale dove si entra senza bussare”, sottolinea Leopardi.

