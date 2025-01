NEW YORK (ITALPRESS) – “Quest’anno abbiamo tantissime nuove iniziative, non solo degustazioni, ma anche attività promozionali per far crescere la nostra presenza negli Stati Uniti”. Lo ha detto Donato Cinelli, presidente Universal Marketing, agente esclusivo per l’Italia Specialty Food Association, in occasione della presentazione del Fancy Food Show.

