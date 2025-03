Falcone “La riforma della giustizia produrrà effetti positivi”

PALERMO (ITALPRESS) – “Vogliamo una riforma giusta della giustizia liberale che metta la persona al centro della nostra agenda e delle istituzioni italiane: la separazione delle carriere rappresenta per noi il punto di arrivo, in cui difesa e accusa possono trovare il giusto equilibrio. Oggi il governo di centrodestra, in cui Forza Italia ha una presenza significativa, vuole attuare questa riforma: ai cittadini vogliamo spiegare tutti gli effetti positivi”. Così l’eurodeputato di Forza Italia Marco Falcone a margine della convention La riforma della giustizia di Forza Italia, al teatro Politeama Garibaldi di Palermo. xd8/vbo/mca1