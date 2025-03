F1, Montezemolo “Spero sia un anno importante per la Ferrari”

Milano (ITALPRESS) – “L’Australia è un circuito un po’ particolare, bisogna vedere. Questo è un week-end per cercare di capire i valori in campo, logicamente io spero che sia un anno importante per la Ferrari alla vigilia dei nuovi regolamenti dell’anno prossimo. Vedo una convinzione, un ottimismo e una determinazione che mi fa ben sperare”. Lo ha detto l’ex presidente della Ferrari, Luca Cordero di Montezemolo, commentando – a margine di un evento a Milano – l’imminente inizio del Mondiale di Formula 1 che scatterà domenica a Melbourne, in Australia.(ITALPRESS)

