Expo2025, Rocca “Osaka sarà vetrina straordinaria per il Lazio”

ROMA (ITALPRESS) – “Osaka sarà una vetrina straordinaria, ci sono tutte le premesse per sostenere le nostre aziende, per fare in modo di far conoscere il valore aggiunto che possono dare sui mercati internazionali”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, a margine della presentazione della partecipazione della Regione ad Expo 2025Osaka. “Ricordo che noi abbiamo una media dell’export, per quanto riguarda la nostra regione, già superiore a quella che è la media nazionale” ha aggiunto “e c’è un potenziale importante. Sono tanti i settori sui quali andremo ad investire, dall’aerospazio alla parte agricola, all’agroalimentare, noi vogliamo accompagnare le nostre aziende e fare in modo che possano avere questa occasione”.

xc3/pc/gsl