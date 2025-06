Expo, con Hortus Deliciarum un viaggio siciliano tra luci e colori

MILANO (ITALPRESS) – Un progetto artistico ispirato al Mediterraneo, con la Sicilia come centro simbolico. È Hortus Deliciarum, un’installazione realizzata dall’artista siciliano Domenico Pellegrino, che all’Expo di Osaka propone uno spazio immersivo, nel quale la flora mediterranea diventa simbolo di diversità culturale, memoria e rigenerazione.L’installazione unisce sculture luminose in legno, pittura e carta da parati, trasformando lo spazio in un racconto visivo. Ogni pezzo è unico, scolpito a mano, dipinto con colori vivaci e illuminato con luci LED, e richiama simboli botanici e mitologici. Il cuore del progetto è la diversità: la varietà della flora mediterranea diventa metafora di identità, memoria e convivenza.

