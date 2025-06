Ex Ilva, Salvini “Senza proposta seria lo Stato faccia la sua parte”

ROMA (ITALPRESS) – “La tutela del lavoro e la tutela della salute dei tarantini è fondamentale, se non c’è una proposta seria dell’acquirente privato lo Stato faccia la sua parte, si assuma la sua responsabilità e gestisca direttamente Ilva”. Lo ha detto il vicepremier e ministro Matteo SaIvini, “Oggi ho 2.400 cantieri aperti sulle strade e sulle ferrovie italiane e ci sarà bisogno di acciaio, nei prossimi anni, per mettere a posto il Paese. Pensiamo al ponte. Avviare tanti cantieri per poi, magari, andare a comprare l’acciaio all’estero, sarebbe frustrante”, ha aggiunto.

