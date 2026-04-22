EuroCucina, da Beko focus su design, AI e sostenibilità





MILANO (ITALPRESS) – Dalla refrigerazione basata sull’intelligenza artificiale alla conservazione intelligente degli alimenti, fino all’integrazione degli elettrodomestici da incasso. Queste alcune delle proposte presentate da Beko a EuroCucina 2026, incentrate su tecnologia, design e sostenibilità. L’azienda struttura la sua presenza attraverso quattro marchi principali — Whirlpool, Beko, Hotpoint Ariston e Bauknecht — che condividono una base industriale comune ma si differenziano per posizionamento e offerta.

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