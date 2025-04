Esplosione fabbrica di fuochi d’artificio Ercolano, 2 misure cautelari

NAPOLI (ITALPRESS) – Su delega del Procuratore della Repubblica di Napoli i Carabinieri di Ercolano hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli nei confronti di due persone. Gli indagati sono accusati di diversi reati relativi all’ episodio avvenuto lo scorso 18 novembre in via Patacca, 94 a Ercolano dove persero la vita tre giovani ragazzi dopo l’esplosione di una abitazione adibita abusivamente a fabbrica per la produzione di fuochi di artificio.

