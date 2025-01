Esplosione a Catania, Prefetto “Scongiurate conseguenze fatali”

CATANIA (ITALPRESS) – “Un impegno devo dire straordinario di tutte le forze in campo, dalle forze dell’ordine ai Vigili del Fuoco, dalla Protezione Civile al Comune, all’Enel e alla Catania Rete Gas. Chiaramente è una situazione particolare, è stato un evento tragico, che però non ha comportato quelle conseguenze fatali che si potevano pensare per la gravità del fatto. Quindi c’è un impegno costante di tutti e cominciano già le prime riattivazione dell’Enel. Per il gas invece ancora bisogna aspettare, perché evidentemente c’è una necessità di verifica della sicurezza”. Così il Prefetto di Catania, Maria Carmela Librizzi, al vertice in Prefettura per fare il punto sugli interventi in corso nel rione San Giovanni Galermo, dopo l’esplosione dello scorso martedì a causa di una fuga di gas. xo1/vbi/red