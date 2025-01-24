IN EVIDENZA

Escher torna a Milano. Al MUDEC “M.C. Escher, fra arte e scienza”

Di

Set 24, 2025


MILANO (ITALPRESS) – Con ‘M.C. Escher, fra arte e scienza’, l’artista olandese noto per le sue architetture impossibili, illusioni ottiche, tassellazioni torna a Milano dopo 10 anni. La mostra è allestita al MUDEC, dal 25 settembre 2025 all’8 febbraio 2026. La mostra, prodotta da 24 ORECultura – Gruppo 24 ore con il supporto di Turisanda1924, brand di viaggi parte di Alpitour World, è stata resa possibile dalla Fondazione olandese M.C. Escher che custodisce la più grande collezione museale pubblica al mondo dell’artista. Un progetto espositivo che ne propone uno sguardo inedito indagando il suo linguaggio visivo che unisce arte e matematica.
