Eni, Margheri "Negli Usa una storia di relazioni in crescita"

Ott 19, 2025


WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Una storia di relazioni in crescita, Eni è oggi negli Stati Uniti una delle voci riconosciute del sistema italiano. L’Italpress ne ha parlato con Marco Margheri, responsabile Pubblic Affairs in Usa di Eni, a margine degli Italpress Awards, il premio che annualmente l’agenzia fondata e diretta da Gaspare Borsellino assegna negli Stati Uniti a personalità italiane e italoamericane che valorizzano e promuovono l’eccellenza del Made in Italy nel mondo
