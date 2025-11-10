IN EVIDENZA

Eni, Descalzi “In Libia siamo essenziali”

Di

Nov 10, 2025


NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – In Libia Eni si sente “in una situazione abbastanza sicura” in merito alla “mitigazione del rischio sui progetti che stiamo sviluppando”. Lo ha affermato l’amministratore delegato, Claudio Descalzi, parlando con i giornalisti a Wall Street, dopo la cerimonia della campanella per celebrare i 30 anni di quotazione al New York Stock Exchange.
“In Libia produciamo gas che va tutto al Paese, questo ha permesso loro di passare dal carbone al gas – ha aggiunto -. Siamo diventati essenziali e questo ci ha permesso di salvaguardare la nostra produzione. Li stiamo aiutando, stiamo investendo, siamo gli unici investitori nel Paese per qualcosa che serve a loro”.

xo9/sat/gtr
(Video di Stefano Vaccara)

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Schifani “Crisi imprevista, ma andiamo avanti con ferma determinazione”

Nov 10, 2025
IN EVIDENZA

Webuild, Salini ad Assemblea Federacciai “Sinergia vitale per l’industria”

Nov 10, 2025
Attualità Alessandrina Economia IN EVIDENZA

Regione Piemonte: soldi a fondo perduto per i mutuatari in difficoltà, da martedì 11 in Comune

Nov 10, 2025 Raimondo Bovone

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Schifani “Crisi imprevista, ma andiamo avanti con ferma determinazione”

Nov 10, 2025
IN EVIDENZA

Webuild, Salini ad Assemblea Federacciai “Sinergia vitale per l’industria”

Nov 10, 2025
IN EVIDENZA

Eni, Descalzi “In Libia siamo essenziali”

Nov 10, 2025
Sport

Tennis, ATP Finals: Musetti perde al debutto contro Fritz, 6-3 6-4

Nov 10, 2025