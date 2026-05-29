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Energia, Zampella (Federbeton) “L’Ue assicuri prevedibilità strumenti di tutela”

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Mag 29, 2026


LECCE (ITALPRESS) – “L’Europa ha un ruolo fondamentale in questa fase in cui le crisi geopolitiche vanno a ripercuotersi in maniera diretta sul costo dell’energia, in particolare su settori energivori come quelli di Federbeton dove l’impatto già si è tramutato in un danno alla competitività”. L’Europa deve “cercare di assicurare un prezzo competitivo dell’energia, ma anche una maggiore prevedibilità degli strumenti di tutela e degli strumenti che sono finalizzati a calmierare i costi”. Così Nicola Zampella, direttore generale di Federbeton, in occasione del Festival dell’Energia in corso a Lecce.
xb1/fsc/gtr

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