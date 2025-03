BARI (ITALPRESS) – Sono stati presentati questa mattina presso la stazione centrale di Bari i due nuovi treni elettrici a due piani, di ultima generazione, che portano a 48 i nuovi treni del Regionale in circolazione in Puglia. Perr il presidente della Regione, Emiliano, la Puglia “è ormai una assoluta eccellenza europea per il trasporto su ferro. La rivoluzione pugliese passa anche dai treni”.

