Elezioni, Zaia “Meglio il voto in primavera”

VENEZIA (ITALPRESS) – “C’è una dicotomia tra la legge nazionale e la legge regionale, quindi stiamo facendo un approfondimento

giuridico. La legge regionale prevede solo la convocazione nella finestra primaverile quindi non dà la possibilità di una finestra

autunnale. Stiamo facendo le verifiche giuridiche, serenamente, per capire quale sia la norma prevalente che ci debba guidare, se

sarà autunno invece che primavera. Le elezioni in primavera permetterebbero di risparmiare molti soldi perché si voterebbe

anche per le comunali. Il comune di Venezia ad esempio e altri enti andranno al voto nella primavera del 2026″. Così il

presidente della Regione Veneto, Luca Zaia.

f29/mgg/gtr