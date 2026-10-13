Eicma, Meda “Sarà un’edizione forte, internazionale e completa”





MILANO (ITALPRESS) – “Ogni edizione di EICMA porta con sé qualcosa di nuovo, ma soprattutto conserva intatta la capacità di emozionare. È questo il senso più profondo di ‘Always the first time’: tornare qui e avere ancora la sensazione che sia la prima volta”. Così Pietro Meda, presidente di EICMA, in occasione della presentazione oggi a Palazzo Lombardia dell’edizione 2026 dell’esposizione delle due ruote in programma a Rho Fiera dal 3 all’8 novembre prossimo. “I numeri dell’edizione 2026 raccontano una manifestazione forte, internazionale e completa, ma dietro questi risultati c’è soprattutto una community globale fatta di imprese, professionisti, media e centinaia di migliaia di appassionati – ha aggiunto – La novità più grande di quest’anno probabilmente è la mostra della MotoGP, con tutte le MotoGP della storia, le più importanti della storia, quindi dalle moto di Valentino Rossi a Kevin Schwantz”. “Il nostro è un settore storicamente internazionale: il 25% italiano è molto rappresentativo con marchi importanti, ma siamo decisamente una fiera internazionale, siamo la fiera più grande al mondo delle due ruote”, ha concluso.(ITALPRESS)

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