Eicma, Magri “I numeri certificano l’internazionalità dell’evento”

Nov 5, 2025


MILANO (ITALPRESS) – “Gli spazi espositivi sono sold out ormai da un paio di mesi. Ci sono 2.000 marchi, 730 espositori, 50 nazioni e con una crescita del 20% nel numero delle nazioni e questo certifica l’internazionalità dell’evento. La biglietteria sta andando molto bene: siamo a più del 20% rispetto all’edizione record dell’anno scorso”. Lo ha detto l’Amministratore Delegato di EICMA Paolo Magri, a margine dell’inaugurazione dell’82^ Edizione di EICMA – Esposizione internazionale delle due ruote, in programma fino a domenica 9 novembre nei padiglioni di Fiera Milano Rho.

