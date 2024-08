BRINDISI (ITALPRESS) – A Latiano, in provincia di Brindisi, è crollata una palazzina di due piani. Il crollo è avvenuto nella notte, poco prima delle 4. Al piano terra dell’edificio c’era un supermercato, secondo quanto riferiscono i vigili del fuoco che sono “al lavoro con squadre ordinarie, USAR e cinofili – hanno spiegato in un post su X – per escludere l’eventuale presenza di persone sotto le macerie”.

