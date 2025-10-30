IN EVIDENZA

Economia circolare, uno strumento di conoscenza per aiutare le PMI italiane

MILANO (ITALPRESS) – “All’Università di Torino abbiamo da tempo avviato un percorso che ha come focus le dinamiche di innovazione per la transizione circolare e che permesso di portare le nostre competenze dentro il progetto GRINS in cui coordiniamo lo Spoke 5. Stiamo sviluppando un contributo che mira a fornire uno strumento conoscitivo a disposizione del sistema produttivo per poter affrontare in modo consapevole ed efficace una scelta di transizione”. Lo ha detto Francesco Quatraro, Professore ordinario di Politica Economica dell’Università di Torino e Leader Spoke 5 del progetto GRINS.
