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Ecomondo, Carnimeo (Ecopneus) “Raccontiamo il valore dell’economia circolare”

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Nov 10, 2026


RIMINI (ITALPRESS) – “Ecopneus è uno dei principali consorzi in Italia che si occupa della raccolta, del trattamento, del recupero dei pneumatici fuori uso. Nel 2025 abbiamo raccolto e avviato a trattamento circa 200.000 tonnellate di pneumatici fuori uso”. Lo ha detto Giuseppina Carnimeo, Direttore generale Ecopneus, a margine di Ecomondo a Rimini, la fiera dedicata all’ambiente, all’economia circolare e allo sviluppo sostenibile. “Questo racconto – aggiunge – prende forma anche attraverso un libro che presenteremo qui in fiera, il 5 novembre, insieme a una serie di attori e istituzioni che ci hanno aiutato a ricostruire e raccontare le storie che si celano dietro il recupero e l’economia circolare”.
f09/mgg/gtr

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