IN EVIDENZA

E’ ritenuto mandante omicidio Pomezia,arrestato latitante ad Abu Dhabi

Di

Ott 20, 2025


ROMA (ITALPRESS) – Ad Abu Dhabi, la Polizia degli Emirati Arabi Uniti, con il contributo del Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia SCIP, ha arrestato un cittadino albanese. La cattura è avvenuta in relazione al provvedimento di ricerca internazionale del latitante, cosiddetto Red Notice, richiesto dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, poichè è ritenuto il mandante di un omicidio, avvenuto il 20 settembre 2020, nella spiaggia piena di bagnanti in Pomezia, località Torvajanica. L’indagato, in un altro procedimento penale, è imputato poichè ritenuto costituire uno dei principali canali di approvvigionamento di cocaina di un’organizzazione operante su Roma e disarticolata dal Comando Provinciale Carabinieri di Roma con un’operazione di polizia giudiziaria eseguita il 18 marzo 2025.

pc/mca1

(Fonte video: Carabinieri Roma)

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

50 anni Niaf, Calvelli “Ponte fra Italia e Stati Uniti”

Ott 20, 2025
IN EVIDENZA

A Palermo smantellata filiera del fumo illegale, sequestro per 770 kg

Ott 20, 2025
Attualità Alessandrina Costume & Società IN EVIDENZA

Alessandria: la Cooperativa Sociale ‘Kairos’ ha inaugurato 2 nuove co-abitazioni per disabili

Ott 20, 2025 Raimondo Bovone

Ti sei perso...

TOP NEWS

Le Forze di difesa israeliane annunciano la ripresa della tregua a Gaza

Ott 20, 2025
TOP NEWS

Bolivia, Rodrigo Paz vince le elezioni presidenziali

Ott 20, 2025
TOP NEWS

Arrestato ad Abu Dhabi latitante ritenuto mandante omicidio a Pomezia

Ott 20, 2025
TOP NEWS

Smantellata filiera fumo illegale a Palermo, sequestro per 11 milioni

Ott 20, 2025