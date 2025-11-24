IN EVIDENZA

Due donne arrestate a Catania per aver circuito un’anziana

Nov 24, 2025


CATANIA (ITALPRESS) – La Polizia di Stato di Catania su disposizione della Procura distrettuale di Catania, ha dato esecuzione ad un’ordinanza cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari di Catania, nei confronti di due donne, una 65enne sottoposta alla custodia in carcere e l’altra 54enne sottoposta agli arresti domiciliari. Le indagini hanno permesso di acquisire gravi elementi indiziari a carico degli indagati, per i delitti di circonvenzione di incapace e tentata appropriazione indebita, entrambi in forma pluriaggravata.

(Fonte video: Polizia di Stato)

Premio Innovazione Sicilia, vince Archimede.world

Nov 24, 2025
Corecom Sicilia, Peria Giaconia “Massimo impegno per la media education”

Nov 24, 2025
Fisco, la lotta all’evasione rimane una priorità

Nov 24, 2025

