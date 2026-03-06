IN EVIDENZA

Donzelli “Riforma giustizia riguarda tutti, può aiutare l’economia siciliana”

Di

Mar 6, 2026


PALERMO (ITALPRESS) – “Siamo qui per spiegare ai cittadini che la riforma della giustizia riguarda tutti, non solo chi in qualche modo ha a che fare con le aule dei tribunali, che sia avvocato, che sia magistrato, che sia magari qualcuno che per qualche motivo è chiamato in tribunale”. Lo sottolinea il coordinatore nazionale organizzativo di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli a margine di un incontro elettorale al mercato Don Orione a Palermo. “La riforma della giustizia riguarda tutti i cittadini – continua Donzelli, – Senza giustizia non c’è sicurezza, non c’è libertà, non c’è nemmeno sviluppo economico: le aziende hanno bisogno di una buona giustizia per avere la serenità nell’investire e quindi produrre occupazione. In una terra particolare come la Sicilia è importante che ci sia una buona giustizia per combattere la criminalità, il malaffare e la criminalità organizzata, ma anche per aiutare l’economia a investire in sicurezza. Vogliamo soprattutto una riforma della giustizia che consenta ai magistrati di avere la carriera in base al merito e non alla tessera della corrente a cui appartengono: questa è una riforma in difesa della magistratura, grazie ad essa i magistrati vedranno valorizzato il merito e non l’appartenenza correntizia”. xd8/vbo/mca3

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Iran, Donzelli “Non vogliamo l’Italia in guerra”

Mar 6, 2026
IN EVIDENZA

Zona Economica Speciale, sale il credito d’imposta per gli investimenti

Mar 6, 2026
IN EVIDENZA

Allarme bomba, evacuato il Palazzo di Giustizia di Milano

Mar 6, 2026

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Iran, Donzelli “Non vogliamo l’Italia in guerra”

Mar 6, 2026
IN EVIDENZA

Donzelli “Riforma giustizia riguarda tutti, può aiutare l’economia siciliana”

Mar 6, 2026
IN EVIDENZA

Zona Economica Speciale, sale il credito d’imposta per gli investimenti

Mar 6, 2026
IN EVIDENZA

Allarme bomba, evacuato il Palazzo di Giustizia di Milano

Mar 6, 2026