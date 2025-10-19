IN EVIDENZA

Donnarumma “FS hanno know-how per contribuire a sviluppi futuri Usa”

Ott 19, 2025


WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – La NIAF ha conferito a Stefano Antonio Donnarumma, Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo FS Italiane, il Premio Dea Roma come Leader nell’Eccellenza Ingegneristica per la Crescita Nazionale e l’Infrastruttura Sostenibile. La cerimonia si è svolta durante il Gala del 50° Anniversario della NIAF, a Washington. Il riconoscimento è stato assegnato per evidenziare il ruolo
cruciale svolto da Donnarumma nella trasformazione e modernizzazione delle infrastrutture di trasporto italiane, con un forte impegno verso la sostenibilità e l’innovazione.
“La complessità della nostra infrastruttura rende la capacità dei nostri ingegneri e dei nostri tecnici particolarmente evoluta e all’avanguardia. Le ferrovie dello Stato italiane pensano di poter dare un contributo industriale, tecnologico, valido anche per degli sviluppi futuri qui negli Stati Uniti”, ha affermato Donnarumma in un’intervista all’Italpress.
Canonizzazioni, Fontana in piazza San Pietro "Santi costruttori pace"

Ott 19, 2025
Motori Magazine – 19/10/2025

Ott 19, 2025
Musumeci "La sinistra vuole solo delegittimare Giorgia Meloni"

Ott 19, 2025

