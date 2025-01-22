Donazione di sangue, a Roma un’iniziativa Anas-Polizia di Stato





ROMA (ITALPRESS) – Un’occasione per promuovere e diffondere la cultura della donazione di sangue. Anas è scesa in campo al fianco dell’Associazione “Donatorinati della Polizia di Stato” per un’iniziativa dedicata alla raccolta di sangue a Roma, in Piazza del Viminale. L’attività è partita con medici e operatori del Centro di emotrasfusione del Policlinico Gemelli che, a bordo di un’autoemoteca, hanno accolto i donatori. All’iniziativa, oltre a un gruppo di cantonieri Anas, è intervenuto anche Amelio Castro Grueso, schermitore paralimpico colombiano, parte del Team delle Fiamme Oro, che nel 2012 ha perso l’uso delle gambe a causa di un grave incidente stradale.

