Don Pino Vitrano “Operare come faceva Biagio Conte per noi è la cosa più grande”

Gen 12, 2026


PALERMO (ITALPRESS) – “Oggi è una giornata che vorrei passare nel silenzio e nella preghiera. Tre anni fa in queste ore fratello Biagio Conte ci lasciava, per cui attendiamo questi momenti solo con la preghiera interiore. Lui ci ha ispirato a vivere la presenza di Dio accanto a noi. È questo il messaggio che vogliamo comunicare, essendo operatori di pace così come lui l’ha portata a tante famiglie e persone abbandonate. Operare come lui operava è per noi la cosa più grande”. Queste le parole di Don Pino Vitrano in occasione in occasione della cerimonia di intitolazione del tratto di strada di via Tiro a Segno compreso tra Corso dei Mille e via Archirafi a Fratel Biagio Conte in occasione del terzo anniversario della scomparsa. xi6/vbo/mca1

