Martedì 22 dicembre, 357° giorno dell’anno, 52^ settimana. Alla fine del 2020 mancano 9 giorni (bisestile)

FRASE DEL GIORNO – Nel nostro Paese, così come non si premia il merito, non si punisce chi trasgredisce. (Piero Angela)

SANTI DEL GIORNO – San Demetrio di Ostia (Martire), Santa Francesca Saverio Cabrini (Vergine, protettrice degli emigranti), Sant’Onorato di Ostia (Martire), San Floro di Ostia (Martire), San Flaviano (Martire), Sant’Onorato di Tolosa (Vescovo).

EVENTI DEL GIORNO – Nel 1947 approvata la Costituzione italiana. Montecitorio, lunedì 22 dicembre ’47: all’ordine del giorno la votazione della Costituzione della Repubblica italiana, cui hanno lavorato per oltre un anno tutte le forze politiche.

Si votò a ‘scrutinio segreto’ e sui 515 deputati presenti ci furono 453 SI e 62 NO.

La Costituzione fu così approvata ed entrò in vigore il 1°gennaio 1948.

Nel 1970 uscì al cinema “Lo chiamavano Trinità…”. Diretto da Enzo Barboni, il film debuttò nelle sale italiane portando una piccola grande rivoluzione nel genere western. Per la prima volta le vicende di pistoleri e cowboy dell’ovest d’America lasciarono entrare la comicità, grazie alle scazzottate e alle battute della coppia Bud Spencer-Terence Hill.

Vittorioso al botteghino (3 miliardi d’incasso), il film entrò tra i classici dello ‘spaghetti-western’, seppur in chiave umoristica. Girato in provincia di Roma (tra Camposecco e Campo della Pietra), ebbe un seguito in “…continuavano a chiamarlo Trinità” (’71).

NATI DEL GIORNO – Piero Angela (1928), Italia, giornalista. Volto storico della TV pubblica, nacque a Torino figlio di un ‘giusto tra le nazioni’ (il padre Carlo, medico, salvò numerosi ebrei dalla deportazione). Fin da piccolo coltivò la sua sconfinata passione per la musica jazz, imparando a suonare il pianoforte. L’assunzione in RAI nel ’52 lo destinò alla carriera giornalistica, cronista alla radio e corrispondente dall’estero in TV, fino alla conduzione del TG2. La straordinaria esperienza dello sbarco sulla Luna (20 luglio ’69), raccontata in un documentario, instradò Angela verso la ‘divulgazione scientifica’, che portò in TV negli anni ’70 con “Destinazione uomo” e “Indagine sulla parapsicologia”.

Poi maturò in lui, sull’esempio anglosassone, l’idea di “Quark”, programma che debuttò su RAI 1 il 18 marzo ’81 con 9 milioni di telespettatori. Un successo senza precedenti che accompagnò anche le versioni aggiornate “Il mondo di Quark” e “Superquark”. Autore di numerose pubblicazioni scientifiche, dalla fine degli ’80 è impegnato con il CICAP (Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sul Paranormale, da lui co-fondato nell’88) nella lotta contro maghi, astrologi e quanti millantano “poteri” paranormali.

Felice Pulici (1945-2018), Italia, ex-calciatore. Portiere della Lazio di Maestrelli, campione d’Italia ’73-’74, nacque a Sovico (MB) e fu anche dirigente e allenatore. Giocò con Lecco, Novara, Lazio, Monza e Ascoli, con 389 presenze. Ricoprì diversi ruoli dirigenziali nella Lazio, compresa la rappresentanza della società durante l’inibizione del presidente Lotito.

Giuseppe ‘Beppe’ Bergomi (1963), Italia, ex-calciatore e commentatore TV. Nato a Milano, fu campione del mondo ’82 (a 18 anni) e ‘bronzo’ nei Mondiali di Italia ’90.

Nella sua lunga carriera da difensore (’79-’99) indossò solo la maglia dell’Inter con 757 presenze e 28 gol. Vinse 2 scudetti, 1 Coppa Italia, 1 Supercoppa italiana e 3 Coppe UEFA.

In Nazionale (81-6) partecipò a 4 Mondiali. Dopo il ritiro allenò squadre giovanili di Inter, Monza, Atalanta e Como; dal ’99 è opinionista TV (Telepiù e Sky), spesso in coppia col telecronista Fabio Caressa, con cui ha commentato pure i giochi FIFA per playstation.

Alex Baroni (1966-2002), Italia, cantante. Nato a Milano e morto a Roma in un incidente in moto, si laureò in chimica e insegnò, cantando nei locali come secondo lavoro. Divenuto corista (per Ramazzotti e Spagna), nel ’94 incise il 1° disco “Fuorimetrica”. Nel ’97 andò a Sanremo (cat. “giovani”) col brano “Cambiare” e vinse i premi “Miglior voce del Festival” e “Volare”. Ebbe molto successo con il 1° album, che andò a ruba, e con “Onde” (’98), 1° disco estero distribuito in Europa. Fu paroliere per Giorgia, cui si legò sentimentalmente, e nel ’99 uscì l’ultimo disco, “Pavimento liquido”, che spopolò in discoteca e in radio. Nel nuovo millennio collaborò con Simon Le Bon, George Michael e Boy George.

Eleonora Lo Bianco (1979), Italia, ex-pallavolista. Nata a Borgomanero (NO), palleggiatrice, si è ritirata nella primavera ’19. Giocò a Bergamo, Busto Arsizio, Ravenna, Jesi e in due squadre turche vincendo 2 scudetti, 3 Coppe Italia e 3 Champions League.

In Nazionale giocò 548 volte e vinse 1 oro Mondiale (’02), 2 ori e 2 argenti Europei.