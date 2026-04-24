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Dl Sicurezza, Meloni “Correzione in corsa non è precedente pericoloso”

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Apr 24, 2026


ROMA (ITALPRESS) – “In passato ci sono stati dei precedenti di correzioni” di decreti “che sono state fatte quando non c’erano i tempi della conversione contestualmente all’approvazione del decreto, quindi non ci vedo un precedente pericoloso. Chiaramente avremmo preferito procedere correggendo in corsa, ma questo avrebbe fatto decadere il decreto e avrebbe creato non pochi problemi”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un punto stampa a margine del vertice informale Ue a Cipro rispondendo a una domanda sul decreto Sicurezza.

xi2/ads/mca3 (fonte video: Palazzo Chigi)

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