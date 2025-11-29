IN EVIDENZA

DJ Onofri e Michela Persico lanciano Ocean Drive Television – Miami Channel

Nov 29, 2025


ROMA (ITALPRESS) – Ocean Drive Television – Miami Channel è ufficialmente nata. Un progetto internazionale che unisce l’eleganza e la freschezza di Michela Persico (volto televisivo molto amato) e l’esperienza globale di DJ Onofri, da anni punto di riferimento della comunicazione italiana negli Stati Uniti.
Il nuovo canale, visibile in tutto il mondo attraverso il dispositivo ROKU, porta nelle case degli spettatori racconti di lifestyle, cucina italiana autentica realizzata da chef e ristoratori italiani nel mondo, rubriche innovative e produzioni originali girate tra Miami, Italia ed Europa.
