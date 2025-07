GELA (CATANISSETTA) (ITALPRESS) – Sopralluogo del presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, anche nell’impianto mobile di dissalazione di Gela. Dopo la tappa a Porto Empedocle, oggi il governatore ha visitato il cantiere in corso nella zona industriale della cittadina nissena. Ad accompagnarlo il dirigente della Protezione civile siciliana Salvo Cocina, in qualità di commissario regionale per l’emergenza idrica

Fonte video: Regione Siciliana