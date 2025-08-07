IN EVIDENZA

Diplomacy Magazine – Puntata del 7 agosto 2025

Ago 7, 2025


ROMA (ITALPRESS) – Nella tredicesima puntata di “Diplomacy Magazine – Il racconto della geopolitica”, il format tv dell’Italpress dedicato alla geopolitica, Claudio Brachino ed Ettore Sequi tornano a parlare di Medioriente e di Ucraina e di una pace che sembra allontanarsi.
L’ambasciatore Giampiero Massolo nella rubrica “Realpolitik” parla del nuovo ordine mondiale: siamo passati da un ordine basato sulla collaborazione a uno che si fonda sulla contrapposizione.
