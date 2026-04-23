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Diplomacy Magazine – Puntata del 23 aprile 2026

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Apr 23, 2026


ROMA (ITALPRESS) – Nella trentesima puntata di “Diplomacy Magazine – Il racconto della geopolitica”, il format tv dell’Italpress dedicato alla geopolitica, Claudio Brachino intervista Emadeldin Mirghani Altohamy, ambasciatore del Sudan in Italia. L’ambasciatore Giampiero Massolo nella rubrica “Realpolitik” fa il punto su Stati Uniti e Iran, mentre Ettore Sequi in studio parla dei molteplici fattori che complicano le trattative tra Washington e Teheran e sulla fragile tregua tra Israele e Libano.

sat/azn

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