Diplomacy Magazine – Puntata del 16 ottobre 2025

Ott 16, 2025


ROMA (ITALPRESS) – Nella diciassettesima puntata di “Diplomacy Magazine – Il racconto della geopolitica”, il format tv dell’Italpress dedicato alla geopolitica, Claudio Brachino intervista Karla Matiasko Wursterova, ambasciatrice della Slovacchia in Italia. L’ambasciatore Giampiero Massolo nella rubrica “Realpolitik” parla della tregua a Gaza, mentre Ettore Sequi in studio fa il punto sul ruolo di Hamas nei territori palestinesi, con le sue diverse componenti, e sulle tappe previste dal piano Trump per il Medio Oriente.

