Digitale, Stafisso “Approccio Perugia mette al centro capitale umano e utenti”





ROMA (ITALPRESS) – “Noi abbiamo avuto un approccio che mette al centro capitale umano e utenti, semplificazione e accessibilità dei servizi, perché il grande principio da cui stiamo partendo è che la trasformazione digitale non è qualcosa legato solo ai fattori tecnologici, ma è estremamente legata al capitale umano: se abbiamo tra le mani uno strumento o un macchinario di altissima tecnologia che poi non sappiamo utilizzare, o che non sappiamo utilizzare con consapevolezza, è del tutto inutile averlo. Noi siamo partiti da una ricognizione di tutto quello che avevamo per cercare di tradurlo in servizi che impattassero la vita dei cittadini». Lo ha detto, durante “Futura, Smart City Talks” di Urania TV, Andrea Stafisso, assessore allo Sviluppo economico sostenibile del Comune di Perugia. «Quindi abbiamo redatto un piano di lavoro che guarda sia alla cittadinanza – quindi all’esterno – ma anche all’interno, portando a conclusione i progetti del Pnrr volti a dotare i nostri uffici di strumenti di produttività e di IA da un lato, e dall’altro garantendo che gli strumenti già in dotazione dell’ente, quelli rivolti alla cittadinanza e i nuovi strumenti, siano sempre più accessibili e in grado di rispondere a esigenze e bisogni puntuali”.

fsc/gtr

(Fonte video UraniaTV)