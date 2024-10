Digitale e sostenibilità, per le imprese la sfida della formazione

ROMA (ITALPRESS) – Per la doppia transizione digitale ed ecologica la formazione dei lavoratori ha un ruolo decisivo, non solo riguardo all’utilizzo delle nuove tecnologie, ma anche per favorire il necessario cambiamento culturale e organizzativo. È quanto emerge dal Rapporto di Monitoraggio Valutativo Fondimpresa-INAPP, presentato a Roma. Il rapporto si concentra sulla valutazione d’impatto e sull’efficacia dei Piani Formativi realizzati dalle imprese, proprio con un focus sulle transizioni digitale ed ecologica.

