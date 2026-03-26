Diga Trinità, Schifani “Grazie a lavori Regione via libera a innalzamento quota”

PALERMO (ITALPRESS) – “C’è chi parla, critica, si lamenta. E poi c’è chi lavora. Io sto da questa parte. Dopo anni di immobilismo, oggi diamo una risposta concreta agli agricoltori del Trapanese. La diga Trinità torna a crescere: il Ministero ha autorizzato l’innalzamento della quota da 62 a 64 metri. Non parole, fatti”. Lo dice il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, in un messaggio video su YouTube, commentando il via libera dal ministero delle Infrastrutture all’innalzamento della quota della diga Trinità. “Un risultato – aggiunge Schifani – reso possibile grazie ai lavori realizzati dalla Regione, con il commissariamento gestito direttamente dalla Presidenza, che hanno migliorato le condizioni di sicurezza. E i numeri parlano chiaro: +2,6 milioni di metri cubi d’acqua recuperati. Abbiamo affrontato e risolto una criticità che si trascinava da anni. Oggi quell’acqua in più significa futuro, significa sostegno reale a un territorio che non può più aspettare. A chi continua a lamentarsi rispondo così: noi andiamo avanti. Con determinazione, concretezza e risultati”.

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(Fonte video: Regione Siciliana)