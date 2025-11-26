Difesa, Borchia “Bruxelles sta intraprendendo una deriva bellicista”

IN EVIDENZA

Nov 26, 2025


STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – “La Lega ha espresso un voto convintamente contrario al programma europeo di industria della difesa: siamo preoccupati per quella che vediamo come una deriva bellicista che Bruxelles ha intrapreso negli ultimi anni”. Lo ha detto il capo delegazione della Lega al Parlamento Europeo, Paolo Borchia, a margine della votazione a Strasburgo per l’approvazione del programma europeo per l’industria della difesa EDIP. Borchia ha sottolineato come questi finanziamenti a beneficio della difesa non vedranno molte risorse nella filiera italiana, e questo, dichiara, dà “come l’impressione che ci sia in Europa qualcuno che stia spingendo per avere dei tornaconti a livello nazionale”.

