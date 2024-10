Didacta Italia – edizione Puglia, centinaia di panel tematici a Bari

BARI (ITALPRESS) – Si chiude il sipario su Didacta Italia – Edizione Puglia, evento fieristico nazionale dedicato al mondo della scuola, dell’università, della formazione e della ricerca scientifica, che dal 16 al 18 ottobre ha fatto per la prima volta tappa in Puglia. L’evento è stato organizzata da Firenze Fiera con la presenza istituzionale della Regione Puglia ed è stato ospitato negli spazi del quartiere fieristico di Bari, su un’area di oltre 12.000 metri quadrati, dove sono stati realizzati centinaia di panel tematici, oltre a stand dove enti e partner commerciali hanno potuto interfacciarsi con un pubblico non legato solo al settore scolastico.

