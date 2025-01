Di Segni “Preoccupanti segnali di antisemitismo”

ROMA (ITALPRESS) – “Insieme al governo la scelta è stata quella di abbinare a questa importante giornata l’approfondimento sulla strategia per contrastare l’antisemitismo, essere in grado di dare una attualizzazione a questa memoria e capire se quello che abbiamo vissuto allora sta cadendo di nuovo. Ci sono segnali molto preoccupanti di antisemitismo, di minacce fisiche, di violenza, ma anche forme molto velate e ingenue di messaggi di odio che arrivano dall’esterno. La vera domanda e la vera sfida è come l’Italia e l’Europa difendono le libertà”. Così la presidente dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (UCEI), Noemi Di Segni, a margine della conferenza stampa di presentazione delle iniziative promosse per il Giorno della Memoria.

