Di Palma “Settore aereo tra i più dinamici e motore di sviluppo”

ROMA (ITALPRESS) – “Dopo una crisi senza precedenti, il settore è tornato tra i più dinamici del Paese, motore di sviluppo e garanzia di mobilità per oltre 200 milioni di passeggeri, in un’ottica di sostenibilità e integrazione intermodale. Questa rinascita si fonda sull’infaticabile lavoro di donne e uomini del comparto che, grazie a un’azione politica lungimirante, hanno reso possibile la ‘ripartenza rock’ dopo la pandemia, ricostruendo non solo un sistema economico, ma anche un ponte immateriale tra culture diverse, fondato su sicurezza, centralità del passeggero e tutela dei diritti delle persone a ridotta mobilità”. Così Pierluigi Di Palma, presidente dell’Enac, in occasione della celebrazione del 65° anniversario dell’Aeroporto Internazionale di Roma-Fiumicino.

