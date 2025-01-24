IN EVIDENZA

Di Caterina "Rivedere iper tassazione Ue su trasporto marittimo"

Set 24, 2025


ROMA (ITALPRESS) – “Oggi il trasporto marittimo risente fortemente di questa iper tassazione voluta dall’Ue che si chiama Ets. Questa tassazione va a proteggere solo un aspetto della sostenibilità che è quella ambientale, ma in realtà se quest’ultima non è in equilibrio con quella economica e sociale non porta valore aggiunto alla filiera. Noi riteniamo che questa iper tassazione vada rivista perché vale solo per l’Europa”. Lo ha detto Marcello Di Caterina, direttore generale di Alis, a margine di un convegno sui nodi intermodali, logistica e mobilità.
