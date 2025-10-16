IN EVIDENZA

Deterrenza nucleare e IA, un'installazione artistica a ComoLake 2025

Ott 16, 2025


COMO (ITALPRESS) – Al Digital Innovation Forum – ComoLake 2025, il forum organizzato da Micromegas e promosso da Fondazione Innovazione Digitale, l’artista Vasilisa Nikiforova ha presentato un’installazione artistica, che rappresenta “un sistema di deterrenza nucleare automatico controllato dall’intelligenza artificiale. Perché sapete, con un nuovo tipo di missili, come i missili ipersonici, che sono estremamente veloci, e con lo sviluppo dell’intelligenza artificiale, un sistema di lancio missilistico completamente automatico controllato dall’intelligenza artificiale diventa un’opzione interessante, qualcosa che potrebbe rappresentare il nostro futuro. La mia installazione – spiega – vuole sottolineare quanto sia pericoloso dare un potere così devastante a una macchina che non capisce veramente cosa significhi l’apocalisse”.
