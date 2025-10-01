IN EVIDENZA

Deteneva mitragliatrice e pistola in casa, arrestato 46enne a Siracusa

SIRACUSA (ITALPRESS) – Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Siracusa, hanno arrestato un uomo di 46 anni, per detenzione di una mitragliatrice Skorpion e di una pistola modificata. A seguito di una perquisizione domiciliare, operata dagli investigatori della Squadra Mobile, coadiuvati da unità cinofile di Catania, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato le due armi, due silenziatori compatibili con queste ultime e relativo munizionamento, all’interno di una nicchia ricavata nel muro perimetrale dell’immobile, sito nella zona balneare di Siracusa. All’uomo sono stati sequestrati, altresì, 78 grammi di marijuana. L’arresto, nella mattinata di ieri, è stato convalidato dal GIP il quale ha confermato la misura dell’arresto in carcere. Sono in corso attività d’indagine al fine di ricostruire i collegamenti sul territorio del soggetto tratto in arresto.

