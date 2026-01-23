IN EVIDENZA

Delpini “I valori olimpici rappresentano amicizia, eccellenza e rispetto”

Di

Gen 23, 2026


MILANO (ITALPRESS) – “La Curia, nel senso della Diocesi di Milano, vuole cogliere questa opportunità delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 per avere l’occasione di dire qualcosa sullo sport che non sia banale”. Lo ha dichiarato l’Arcivescovo della Diocesi di Milano Mons. Mario Delpini a margine della presentazione dell’evento “For each other”, ovvero gli eventi promossi in occasione delle Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026, a Palazzo Marino. “Lo sport deve essere considerato come espressione dell’essere uomini, non solo come corpo efficiente per prestazioni eccellenti, ma con un’anima. Dobbiamo avere una visione meno banale che riduce lo sport a prestazioni, business e gossip, tutti aspetti che contribuiscono ad impoverirlo. I valori olimpici rappresentano amicizia, eccellenza e rispetto, temi su cui la chiesa ha qualcosa da dire”.
pia/ari/gtr

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Il feretro di Valentino lascia la chiesa tra gli applausi, le immagini

Gen 23, 2026
IN EVIDENZA

Milano-Cortina, Riva “Non ci sono elementi preoccupanti per Arena Santa Giulia”

Gen 23, 2026
IN EVIDENZA

Board of Peace, Tajani “Ostacolo costituzionale difficile da superare”

Gen 23, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Tajani “Serve sistema di difesa Ue più efficace come strategia per la pace”

Gen 23, 2026
IN EVIDENZA

Il feretro di Valentino lascia la chiesa tra gli applausi, le immagini

Gen 23, 2026
IN EVIDENZA

Milano-Cortina, Riva “Non ci sono elementi preoccupanti per Arena Santa Giulia”

Gen 23, 2026
IN EVIDENZA

Board of Peace, Tajani “Ostacolo costituzionale difficile da superare”

Gen 23, 2026