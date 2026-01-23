Delpini “I valori olimpici rappresentano amicizia, eccellenza e rispetto”





MILANO (ITALPRESS) – “La Curia, nel senso della Diocesi di Milano, vuole cogliere questa opportunità delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 per avere l’occasione di dire qualcosa sullo sport che non sia banale”. Lo ha dichiarato l’Arcivescovo della Diocesi di Milano Mons. Mario Delpini a margine della presentazione dell’evento “For each other”, ovvero gli eventi promossi in occasione delle Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026, a Palazzo Marino. “Lo sport deve essere considerato come espressione dell’essere uomini, non solo come corpo efficiente per prestazioni eccellenti, ma con un’anima. Dobbiamo avere una visione meno banale che riduce lo sport a prestazioni, business e gossip, tutti aspetti che contribuiscono ad impoverirlo. I valori olimpici rappresentano amicizia, eccellenza e rispetto, temi su cui la chiesa ha qualcosa da dire”.

pia/ari/gtr